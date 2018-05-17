買漢堡跟貧苦女服務生聊天 善心卡車司機給她6萬小費

2018-05-17 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女服務生在母親節這天，在她工作的餐廳裡得到了一份驚喜禮物。一名卡車司機竟然給了她2000美元（約台幣6萬元）的小費！讓她一度不敢相信這是真的，還頻頻向對方確認到底是不是認真的。

根據外媒報導，美國奧克拉荷馬州羅蘭市（Roland）一間名為4星（4 Star Diner）的餐廳裡，在母親節這天一位卡車司機大衛（David Platt）來到店裡點了一份起司漢堡外帶，但餐廳內廚師搞錯了大衛的點單，只好重新做一份。但因為這個機緣，大衛得以與當天上班的女服務生布蘭達（Brenda Pearson）攀談。

兩人相談甚歡，過程中布蘭達也和大衛聊到了自己的拮据現況，表示自己家裡有2個小孩，而自己在找到餐廳這份工作前已經失業很多年。大衛就這麼耐心聽完布蘭達的故事，儘管他的起司漢堡姍姍來遲，但他絲毫沒有惱怒，還在離開前留下了1000美元的小費（約台幣3萬元）。讓布蘭達不可置信，直問對方是認真的嗎，大衛也大方點頭。

更讓人驚訝的是，大衛離開後，沒多久又回到店裡買了肉派，離開前又留下1000美元，讓布蘭達深受感動，頻向大衛道謝，「這些錢能夠幫助我們的生活早點步上軌道」。

而善良的大衛在接受訪問時表示，在與布蘭達閒聊時得知了對方的生活以及家庭狀況，因為看到對方難過的樣子，於心不忍決定要幫助她。至於被問及為何願意對一個陌生人拿出這麼多錢，他說了一段引人省思的話：「當人們只追求於自我滿足，金錢的意義就單純只是紙上或頻幕上出現的數字罷了。但當你願意幫助別人，為這個世界做了一些什麼，何嘗不是一種投資，比起錢，人才是最重要的。」