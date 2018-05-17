從鄉村擴散到百萬人口大城 剛果伊波拉疫情已23死

2018-05-17 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕非洲中部剛果民主共和國最近爆發新一波伊波拉疫情，當局週三（16日）確定，疫情已從農村擴散到有100萬人口的城市，引發民眾擔憂疫情控制難度增加。目前剛果已報告42個可能和確診病例，其中23人死亡。

綜合外媒報導，剛果衛生部長伊隆加（Oly Ilunga）證實，該國赤道省首府姆班達卡（Mbandaka），發現一個伊波拉病毒感染案例。姆班達卡距離這波疫情首個病例出現的農村地區約150公里，其是通往剛果首都金夏沙（Kinshasa）的主要交通樞紐。

伊隆加表示，剛果的伊波拉疫情現在正進入城市爆發階段，具有更高的傳播風險。世界衛生組織（WHO）緊急應變事務部主管薩拉瑪（Peter Salama）也指出，伊波拉疫情擴散到姆班達卡，意味病例可能出現「爆炸是增長」。

薩拉瑪說，位於剛果河畔姆班達卡是重要交通樞紐，讓伊波拉病毒傳播到剛果共和國首都布拉薩（Congo-Brazzaville）、中非共和國以及下游有1000萬人口金夏沙的可能性增加，防疫人員得迅速進入姆班達卡阻止疫情傳播。

目前，防疫人員已確定約有500人可能和伊波拉病毒接觸過，並正在追查超過4000名與病人接觸過的人。

2014至2016年，西非多國爆發伊波拉疫情，因為病毒擴散到幾內亞、獅子山共和國以及賴比瑞亞的首都，共造成約1萬1300人死亡。