哥倫比亞山區暴雨 工人驚險躲過大洪水畫面曝光！

工人死裡逃生的驚險畫面。（圖擷自@elcolombiano推特）

2018-05-17 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕上月底，哥倫比亞西北部安提奧基亞省（Antioquia）山區，遭遇連日豪雨，造成堆積物阻塞水道，影響水壩疏通，並一度瀕臨潰堤。12日工程人員疏通水道後，未料洪水大量噴發，並流入下游地區，造成災情慘重。而昨日1名工人從洪水死裡逃生的畫面釋出後，引起外界熱議。

綜合外媒報導，影片為該國即將完工的第一大壩「伊團戈大壩」（Hidroituango）的分洪道，畫面中可以看見1名工人站在石堆上，瞬間大量洪水噴出，所幸這名工人驚險躲過。

由於4月底豪雨侵襲，導致水壩上游地區的考卡河（Cauca）暴漲，一度面臨潰堤危機。5月初施工單位發現水壩分洪道被不明物體阻塞，導致壩內近滿水位，水壓也不斷升高。上週六（12日）全力疏通水道後，未料慘事發生，大量洪水傾瀉而出，導致下游地區有600戶民宅、兩間學校、一所醫院被摧毀。

該區洪水尚未退去時，安提奧基亞省長佩雷斯（Luis Perez）起初認為「這只是輕微的意外」，直到16日洪水加劇，情況無法控制，政府緊急疏散下游5個城市，約12萬人被迫撤離。

施工單位表示，是因「遇上不可預期的地質狀況」才會出現這次災難；但環團及周邊居民則認為，是上游工程產生的廢土及林木等工程垃圾，豪雨侵襲時，順水而下導致通道阻塞，導致水災。

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Así quedó registrada parte de la emergencia ocurrida en el proyecto Hidroituango. Más información: https://t.co/IUeg8cBzY2 pic.twitter.com/qLXrF8tztO — El Colombiano （@elcolombiano） 2018年5月16日

由於豪雨沖刷山區，土石流入考卡河。圖為伊團戈大壩12日的概況。（法新社）