賣偽造奧運紀念章被抓 日男：向中國電商網站買的

東京奧運會及殘奧會會徽「組市松紋」圖，被刻在偽造的紀念章上營利，嫌犯已遭日本警方逮捕。（美聯社）

2018-05-17 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京警視廳今天宣布，一名日本男子涉嫌違反《商標法》遭到警方逮捕，他以銷售為目的持有刻著2020年東京奧運會和殘奧會會徽的紀念章。嫌犯小谷供稱，他在中國電商網站看到這款偽造紀念章，覺得能賣掉所以向其進貨。

據《共同社》報導，東京警視廳生活經濟課今（17）日公布消息，一名家住大阪市的43歲公司職員小谷泰弘，涉嫌以銷售為目的持有偽造紀念章，紀念章上刻著2020年東京奧運會和殘奧會的會徽。

據悉，小谷從中國電商購入80枚紀念章，在網路上以2枚為單位進行拍賣。據稱平均成交價為4000元日幣（約1081元新台幣）。

此次2020年東京奧運會和殘奧會的會徽「組市松紋」，是利用江戶時代流行的「市松圖案」進行設計，已於今年1月進行商標註冊。警方表示，之前奧運文字商標「TOKYO 2020」已被人舉報有違反《商標法》行為，但這是日本首度因為涉及會徽的盜用而逮捕嫌疑人。

報導稱，小谷因在大阪市住家中存放26枚偽造紀念章，在5月16日遭到逮捕，他本人已承認嫌疑。