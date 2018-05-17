全球最老領導人 92歲馬哈地一天睡不到2小時

2018-05-17 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕高齡92歲的馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad），是全球最老的國家領導人，據他的妻子透露，馬哈地嚴重睡眠不足，甚至一天睡不到2小時，而在大馬內閣最新名單中，這位92歲老人不只擔任總理，還將兼任教育部長。

「星洲網」報導，馬哈地宣誓就職大馬總理剛滿一週，他的妻子茜蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）對他的健康狀況甚感憂心，「我擔心他的健康，因為他睡眠不足。他的睡眠時間已用在查閱政府文件上」。她在臉書發文稱，「有一晚，他查閱多達200份政府文件，直至凌晨4至5時，而在早上7時，他已經坐在總理辦公室裡了。」

不少大馬民眾也和總理夫人有同樣的擔憂，馬哈地也承認，他因為公務繁忙，最近的確睡眠不足，「是很難，消耗時間和體力，我睡不夠，但我必須要工作，因為他們（人民）委任我為總理，我不能抱怨太多。」

此外，馬哈地今（17）日也公布最新內閣名單，他自己將兼任教育部長。他說，「我出任教育部長，因為很多人沒有讀書，所以我來做，我們的教育制度太舊了，必須用新的教學方式。」

前副總理安華的妻子，即現任大馬副總理旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail），將兼任婦女事務部長。馬哈地說，明天可能會公布另外8名部長，加上先前已宣布包括他在內的5名內閣成員，總數13位部長將會在21日宣誓就職。