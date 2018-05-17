犧牲愛車救下昏迷駕駛 韓國暖男大叔感動車商獲贈新車

2018-05-17 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川高速公路日前上演一幕感人畫面，一輛紅色自小客車駕駛在行車時突然昏迷，當時路上另一名46歲駕駛韓永德（Han Young-tack，音譯）見狀，勇敢犧牲自己愛車擋下對方，成功阻止可能發生的危險追撞，義舉曝光後，現代汽車（Hyundai）決定送他全新一輛Veloster Coupe，以表揚他的善行。

綜合韓媒報導，日前50歲紅色小客車駕駛在行駛途中突然感到身體不適，本來打算靠邊停，但沒有力氣控制方向盤，導致車身失控沿路摩擦分隔島，當時駕駛著黑色轎車的韓永德見狀，立刻衝向前擋住紅色小客車，成功阻止更嚴重的憾事發生，但自己的車子也被撞壞。

成功讓車子停下來後，韓永德發現車內駕駛已經昏迷，除了立刻報警外，也用槌子擊破窗戶先將人救出，義舉感動韓國民眾，也讓現代汽車十分佩服，決定免費幫他修車，但被婉拒，最後現代汽車乾脆送他一輛全新Veloster Coupe來表示對他善行的支持。

韓永德受訪時僅表示，他不在乎保險會理賠他多少，但很高興接到駕駛打來電話跟他說謝謝，得知對方一切安好讓他很放心。

據報導指出，一位專門處理交通事故的律師表示，雖然韓永德是故意損壞自己的汽車，但是基於他是要救人，根據民法規定，保險公司理應負擔所有損失。

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