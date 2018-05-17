噁！ 疑不滿服務態度 金髮女當眾脫褲便溺「屎擊」店員

金髮女子疑似不滿店員的態度，與對方發生爭執後，竟失控在店內當眾便溺，還把熱騰騰的「黃金」朝店員方向丟。（圖擷自YouTube）

2018-05-17 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕也太誇張！加拿大一名女子日前疑似不滿意快餐店點餐時服務人員的態度，突然失控暴走，直接在櫃台前方拖下褲子便溺，再將剛出爐的「黃金」往櫃台內方向丟，離譜行徑讓在場所有人傻眼。

綜合外媒報導，加拿大卑詩省（British Columbia）14日發生一起消費糾紛，從曝光的監視器畫面可見，一名金髮女子站在櫃台前，似乎不滿店員的服務態度，失控地大聲咆哮，持續與店員爭執，只見女子越來越激動，接著火速衝到調理吧台，狂抽一疊衛生紙，再不甘示弱地蹲在櫃台前、靠著矮牆，當眾脫下褲子便溺，接著再奮力把熱騰騰的「黃金」朝著店員的方向丟，場面相當失控。

金髮女子暴走後，不動聲色地使用剛才拿的衛生紙擦好屁股，再把使用過的衛生紙丟向店員，再氣呼呼離場，結束這場鬧劇，在場民眾紛對這名女子的舉止直搖頭，影片曝光後也引起網友熱議，許多人開玩笑回應「她怎麼可以拉著這麼順...」、「說不定是要借廁所，結果店家不給借」，但也有不少人認為，就算店家服務態度再差，女子的行為實在是太超過。

當地警方獲報後，立即趕到現場將該名女子帶回警局，所姓女子的失控行為並未造成店內其他人受傷，警方尚未決定要用何種罪名起訴這位女子，不過已安排她出庭應訊的日子。

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