月加班時數破這數字！揭日本朝日電視台製片人病死內幕

日本過勞現象普遍。圖為朝日電視台總部。（圖擷自每日新聞）

2018-05-17 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本朝日電視台一名男性製片人，3年前因為心臟衰竭去世，勞動基準署週三（16日）指出死者死前常常超時加班，認定死因並非疾病而是過勞死。

綜合日媒報導，該名電視台戲劇製片人當年54歲，屬於管理階層，2013年出差時，因心臟病發倒臥飯店，事後雖然有在接受治療，但仍於2年後心臟衰竭而去世。

三田勞動基準署指出，該製片人病倒前3個月，每個月都超時工作70至130小時，明顯高於厚生勞動省認定的80小時「過勞警戒線」，勞基署確定死亡原因與工時有因果關係，認定屬於過勞死。

朝日電視台回應稱，公司正在進行改革，鼓勵員工若有需要可以放有薪假，將進一步保護員工的生命健康。

日本工作者過勞已非新鮮事，NHK一名市政女記者佐戶未和就因2013年加班狂跑選戰新聞，獨自扛下參議院、京都議會所有任務而累到暴斃身亡。

去年日本媒體曾上街採訪高齡人士，詢問他們對於現在年輕人過勞現象的看法，不料大部分的阿公、阿嬤都覺得日本年輕人「太草莓」，更有一名80多歲阿公嗆說：「以前根本不在乎加班，而且隨隨便便就超過100小時，這樣就能領到2倍薪水」，這番言論在當時引起熱議。