捍衛國家主權！ 外交部推特要求加航改回台灣

2018-05-17 16:48

〔編譯胡志愷／綜合報導〕近日加拿大航空矮化台灣，將台灣在官網中列為中國的事件，在國內掀起一陣譁然和批評，對此外交部特別在官方推特上用英文發文，要捍衛台灣的主權以及尊嚴。

外交部推特原文寫道：「加拿大航空決定在北京的壓迫下屈服，在官網上將台灣列為中國的一部份是不能被台灣政府和人民接受的，我們要求將其修正，尊重台灣的主權和尊嚴。」

推特下有網友留言挺台灣，表示「不再搭加航旅行，直到他改回來」、「台灣不屬於中國」等，另有網友表示支持外交部行動，「因為從WHA台灣未獲邀來看，聯合國已被中國控制」。

過去加拿大航空官網顯示台灣機場為TW，而今已被換成代表中國的CN取代，外交部在事發當下便已去信要求加拿大航空更改，不過官網至今仍未見更動。事發後有加國僑胞在網站Change.org發起連署，要求加拿大航空改回台灣，目前已累積了超過3000份連署。

《CNN》報導，中國近日寫信給超過30間國際航空公司，要求其修改網站內容，將台灣、香港、澳門列為中國領土。

除了加航事件外，流行服飾品牌GAP的世界地圖系列服飾，也因為在「中國版」地圖中未加入台灣讓中國網友崩潰，而GAP選擇向中國道歉，並將該項商品撤出中國市場並全面銷毀。