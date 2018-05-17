要廠商選邊站 星巴克遭中國瑞幸咖啡控壟斷市場

中國業者瑞幸咖啡控訴全球大廠星巴克試圖壟斷市場。（圖擷自《瑞幸咖啡》官網）

2018-05-17 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國咖啡業者「瑞幸咖啡」日前指出，自己合作的6間廠商透露，被星巴克要求停止向瑞幸咖啡供貨，並要他們選邊站。此舉讓瑞幸咖啡認為星巴克有意壟斷市場，因此準備在中國對星巴克大廠提起訴訟，並向反壟斷行政執法機構投訴。

綜合中媒報導，瑞幸咖啡於15日發出一張公開信指出，要星巴克給行業一個公平競爭的機會，讓中國消費者有更多的選擇，並指控，星巴克與中國業主簽訂租賃合約時，要求業主不得將所在區域內的其他店面租給咖啡相關業者，此外，星巴克更要求多間廠商停止供貨給瑞幸咖啡，試圖影響公司營運，更損害公平競爭環境。

對此，星巴克也發出聲明表示，「我們無意參與其他品牌的市場炒作。我們歡迎有序競爭，彼此促進，不斷創新，持續提升品質和服務，為中國消費者創造真正的價值。」

瑞幸咖啡由原神州優車集團營運長錢治亞創建，初期投入資金達10億人民幣，試營運至今已開設超過500間分店，除了推出APP下單、外送服務，更找來張震、湯唯擔任代言人，但業績仍無法贏過星巴克。瑞幸咖啡此次以不公平競爭為由向法院提起訴訟，也讓星巴克將在中國面臨第一起訴訟。