美貿易高官傳齟齬 對中談判主導權換人

美國財政部長梅努欽將引領美方代表團參與明後兩天的美中貿易談判，力阻雙方爆發貿易戰。（路透）

2018-05-17 13:10

〔中央社〕美國財政部長梅努欽將引領美方代表團參與明後兩天的美中貿易談判，力阻雙方爆發貿易戰。原主導談判的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛傳因與梅努欽齟齬加深，不列名主要官員。

白宮在聲明中說：「這些會議是兩週前在北京會談的後續，將聚焦於重新平衡美中雙邊經濟關係。」

法新社報導，美國先前揚言，要對多達1500億美元中國貨物祭出25%懲罰性關稅，而中國也表示，將針對500億美元的美國出口貨下重手。

白宮首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）請辭後，鷹派的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）對貿易議題主導權更形強勢。

但根據媒體報導，納瓦洛和梅努欽（Steven Mnuchin）在處理對中談判上意見不合，納瓦洛因此被拒於本週會談門外。

路透社報導，兩週前，納瓦洛在北京參與了首輪談判，當時雙方都提出了冗長的貿易要求清單。

梅努欽傾向實踐性較高的協議，促使中國對美國公司開放金融市場、緩解關稅威脅。隨著納瓦洛和梅努欽對貿易政策的分歧越來越大，納瓦洛漸漸淡出談判領導角色。

熟悉內情的人士表示，納瓦洛和梅努欽在北京行期間爆發嚴重口角，彼此關係緊繃，部分與會者甚至坦言，真不知道兩人在往返美中的長程班機上如何共處。

納瓦洛沒列上談判主要官員名單，不過白宮聲明說「其他高階政府官員也將參與」。

與此同時，川普今早否認說，美國沒就制裁中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）一事對中國屈服。

川普13日意外宣布，執政團隊正設法減輕中興通訊遭美國斷料的打擊。華府先前指控中興通訊違反制裁措施、誤導美方官員，因此禁止美國企業對中興通訊出口敏感技術。

川普今天在推特上寫道：「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生。」

推文說：「中國已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本就還沒開始。」