加航對中國讓步 加媒批「這是侵犯加拿大主權」

加拿大航空屈服中國壓力，將台灣列為「台灣，中國」。（圖由加拿大航空提供）

2018-05-17 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕加航對中國讓步引發外界批評，渥太華大學教授史國良（Scott Simon）在加拿大國家郵報（National Post）撰文指出，加航任由中國對網站進行審查讓人沮喪。

史國良在加拿大國家郵報（National Post）撰文指出，雖然把台北註記為中國而非台灣，看起來只是文字遊戲，但對於旅客來說會造成困擾，有些遊客會誤解成他們需要拿到中國簽證才能前往台灣，但台加其實有免簽協議。

史國良還批加航不誠實，稱加航明知台灣從未受到中國管轄，飛往台北的航班由完全不同的政府和航管單位管理。他說，中國對加拿大企業網站的審查，是企圖利用中國法律來規範加拿大人的行為與思想，這是對加拿大主權的侵犯，他認為政府需要領導企業不受外國干涉。

史國良表示，中國常用「一個中國」來檢視外國企業的立場，這嚴重扭曲加拿大長期的政策方向，加拿大與中國於1970年建交時，曾稱「加拿大政府認為，不論是贊成或挑戰中國政府對台灣地位的立場，都不妥當」。他說，如果中國堅持當加拿大人的語言警察，加拿大政府就必須提醒他們，並不贊同他們對台灣的立場。

史國良總結，最嚴重的問題在於，加航或許擔心失去中國市場，但逐步讓外國干涉民主權利、言論自由，將是更嚴重的威脅。