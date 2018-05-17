細數北韓事跡 外媒：「臨陣翻臉」為其一貫套路

2018-05-17 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日突然宣布取消兩韓高層會談，甚至揚言取消「川金會」，為朝鮮半島和平之路投下震撼彈，有外媒細數北韓過去「臨時變臉」的事蹟，認為此乃其一貫套路。

《紐約時報》報導指出，北韓在2004年退出「核武禁擴條約」（NPT）後，雖曾同意與美國及其他大國舉行六方會談，在2005年承諾放棄核武及現有核計畫，釋出善意。然而北韓卻在隔年進行第一次核試驗，接著在2009年表示永久退出核裁軍談判並重啟核武，還將聯合國稽查人員驅逐出境。

2008年，美國前總統小布希卸任前曾向北韓釋出善意，除將北韓從恐怖主義國家名單中去除外，更同意向北韓提供經濟援助，以換取當局關閉核設施的證據，結果年底協議破局，原因是北韓拒絕批准監督其是否遵守協議的相關制度。

2012年，美國前總統歐巴馬對北韓擴大經濟壓力，並允許美國外交官與北韓官員密會，此政策促成同年2月雙方簽訂的一項協議，北韓承諾停止寧邊核設施中的核反應堆運行，並允許稽查人員監督其確已停止核武器計畫，換取美方的糧食援助，然而簽訂後不到一個月，北韓就威脅要發射一枚衛星，這項協議隨之破局。

今年2月南韓平昌冬奧舉行前，北韓曾頻頻釋出善意，但就冬奧開幕的幾週前，北韓宣稱在冬奧相關新聞上遭南韓「羞辱」，臨時取消原定與南韓流行樂團聯合舉行的相關活動。