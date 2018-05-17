「長壽是懲罰」128歲嬤在歷史苦難中倖存 但從沒快樂過

2018-05-17 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕現代人注重養生想藉此活得健康長久，俄羅斯政府聲稱找到了世界上活最久的女人，這位阿嬤下個月將度過她的第129歲生日，但她卻表示「長壽對我而言，並不是上天的禮物，是懲罰！」

綜合外媒報導，根據伊坦布洛娃（Koku Istambulova）的身份文件，她生日是1889年6月1日，也就是說她經歷很多歷史重大事件，包括俄國末代沙皇尼古拉斯二世的退位與刺殺、兩次世界大戰、蘇聯解體等。

「我在1917年俄國革命、兩個世界大戰中活了下來，1944年我被國家驅逐出境，還經歷過兩次車臣戰爭」伊坦布洛娃表示，她還記得德國軍隊開坦客車壓毀她們家的可怕情景，這一生伊坦布洛娃經歷太多痛苦，子女也在苦難中陸續過世，5年前唯一倖存、跟她相依為命的女兒也過世了。伊坦布洛娃表示，「我看到有人做運動、吃特別的食物來達到長壽，但我並沒這麼做，不曉得為什麼我能活到現在。」

「長壽對我而言，並不是上天的禮物，是懲罰！」伊坦布洛娃每天努力工作、認真種田，如今孤身一人的她活得好累，「我一生中沒有一天是快樂的」那些苦難雖然已經過去，但痛苦仍在她的腦海裡揮之不去。

官方指出，伊坦布洛娃的所有官方文件，都在1999~2009年的第二次車臣戰爭中遺失，目前的文件是之後官方補發的。俄羅斯宣稱有37位老人年齡逾110歲，但其中很少有官方的出生證明，因此難以斷定實際年齡。

根據維基百科，金氏世界紀錄大全中記載，最長壽者為法國女性雅娜·卡爾芒，於1997年正式確認卡爾芒生於1875年2月21日、卒於1997年8月4日，共活了122年。