日本千葉發生規模5.3地震 無海嘯警報

2018-05-17 12:00
日本千葉縣當地時間10點10分左右發生芮氏規模5.3地震，深度41.1公里。（圖片擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣今天上午發生芮氏規模5.3地震，深度41.1公里，沒有發布海嘯警報。
綜合外媒報導，日本氣象局指出，千葉縣沿海地區在台灣時間11點10分（當地時間10點10分）左右，發生規模5.3地震，深度41.1公里，震央位於波崎南南東11公里處，尚無法得知是否有造成人員傷亡或物件受損，但沒有發布海嘯警報。
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日本千葉縣當地時間10點10分左右發生芮氏規模5.3地震，深度41.1公里。（圖片擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣今天上午發生芮氏規模5.3地震，深度41.1公里，沒有發布海嘯警報。
綜合外媒報導，日本氣象局指出，千葉縣沿海地區在台灣時間11點10分（當地時間10點10分）左右，發生規模5.3地震，深度41.1公里，震央位於波崎南南東11公里處，尚無法得知是否有造成人員傷亡或物件受損，但沒有發布海嘯警報。