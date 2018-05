梅蘭妮亞腎病術後首度發文 「感覺很棒」

2018-05-17 11:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國第1夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)日前住院接受腎臟手術,並在手術成功後首度於推特上發文,表示自己「感覺很棒」。

美國第1夫人梅蘭妮亞日前因腎臟問題,在Walter Reed國家軍事醫學中心接受腎臟手術,並將住院1週。美國總統川普則在15日發佈推聞稱梅蘭妮亞手術成功,梅蘭妮亞也在16日術後首度在推特上發文,表示自己「感覺很棒」、「希望能盡快返回白宮」,並感謝Walter Reed國家軍事醫學中心的醫護人員。

川普則在梅蘭妮亞住院後,連續3天前往醫院探望梅蘭妮亞,梅蘭妮亞的新聞主任則表示,基於個人隱私,不方便透露病況,並稱梅蘭妮亞「精神很好,現在正在休息」。

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.