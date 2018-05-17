梅蘭妮亞腎病術後首度發文 「感覺很棒」

美國第1夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）日前住院接受腎臟手術，並在手術成功後首度於推特上發文，表示自己「感覺很棒」。（歐新社）

2018-05-17 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國第1夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）日前住院接受腎臟手術，並在手術成功後首度於推特上發文，表示自己「感覺很棒」。

美國第1夫人梅蘭妮亞日前因腎臟問題，在Walter Reed國家軍事醫學中心接受腎臟手術，並將住院1週。美國總統川普則在15日發佈推聞稱梅蘭妮亞手術成功，梅蘭妮亞也在16日術後首度在推特上發文，表示自己「感覺很棒」、「希望能盡快返回白宮」，並感謝Walter Reed國家軍事醫學中心的醫護人員。

川普則在梅蘭妮亞住院後，連續3天前往醫院探望梅蘭妮亞，梅蘭妮亞的新聞主任則表示，基於個人隱私，不方便透露病況，並稱梅蘭妮亞「精神很好，現在正在休息」。