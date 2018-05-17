南韓國安常委會決議：與北韓協商重啟兩韓會談

2018-05-17 11:30
今南韓國家安全保障會議決定，與北韓協商推動重啟兩韓會談。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日突然宣布取消兩韓高層會談，今南韓國家安全保障會議決定，與北韓協商推動重啟兩韓會談。
《韓聯社》報導，南韓國安會常委會決定，各部門重申要落實「板門店宣言」，並致力於與北韓協商，讓兩韓會議可以盡快重啟。報導指出，南韓基於「板門店宣言」，仍將徹底推動與兩韓關係有關的活動，像是媒體參訪關閉核試驗場、兩韓共同舉辦紀念「6.15宣言」活動。
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今南韓國家安全保障會議決定，與北韓協商推動重啟兩韓會談。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日突然宣布取消兩韓高層會談，今南韓國家安全保障會議決定，與北韓協商推動重啟兩韓會談。
《韓聯社》報導，南韓國安會常委會決定，各部門重申要落實「板門店宣言」，並致力於與北韓協商，讓兩韓會議可以盡快重啟。報導指出，南韓基於「板門店宣言」，仍將徹底推動與兩韓關係有關的活動，像是媒體參訪關閉核試驗場、兩韓共同舉辦紀念「6.15宣言」活動。