史上最強直升機！美海軍陸戰隊「種馬王」服役

被譽為史上最強直升機的CH-53K「種馬王」，在當地時間16日交付給美海軍陸戰隊。圖為今年4月的柏林航展，「種馬王」展示其性能。（路透）

2018-05-17 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕耗時12年研發、被譽為史上最強直升機的CH-53K「種馬王」（CH-53K King Stallion），終於在當地時間16日交付給美海軍陸戰隊，這架超重型直升機將取代原先的CH-53E「超級種馬」（CH-53E Super Stallion），成為美軍海軍陸戰隊的主力。

綜合外媒報導，在當地時間16日，第一架「種馬王」降落在美國海軍陸戰隊的新河基地（Marine Corps Air Station New River），這對於這架從2006年開始研發的超重型直升機來說是一個里程碑，美國海軍陸戰隊發表聲明指出：「我為這架有史以來最強大的直升機交付到我們的海軍陸戰隊手中而感到非常驕傲。」美海軍陸戰隊預計在未來陸續部署200架以上的「種馬王」，取代已服役37年的「超級種馬」。

「種馬王」的性能完全凌駕在「超級種馬」之上，其最大起飛重量達85000磅（38.5噸），能在逾200公里的飛行半徑內外掛載27000磅（12.2噸），運載量是「超級種馬」的3倍，能勝任目前美軍任何運載工具所無法完成的任務。

不過「種馬王」的價格也高得嚇人，一架「種馬王」竟要價1.22億美元（約36.6億台幣）比F-35A戰機還貴，依美國海軍陸戰隊預定部署200架來看，相當於近2艘「福特級」核動力航母的造價，美軍希望以量制價，將每架「種馬王」價格壓到8000萬美元（約24億台幣）。