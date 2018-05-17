阿根廷世界盃手冊竟成「釣妹指南」 教把俄國妹

2018-05-17 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕2018年世界盃即將在俄羅斯開打，阿根廷足協被發現，其用於介紹俄國文化的世界盃官方記者手冊中，竟有「如何釣俄國妹」的內容。

阿根廷記者卡圖洛（Nacho Catullo），15日參與阿根廷足協為2018俄國世界盃舉辦的俄國文化課程，發現課程中的世界盃官方記者手冊，竟有如何釣俄國妹」的內容，並將部份段落貼上推特分享。手冊的「釣妹」內容如「俄國女孩喜歡主動的男性」、「如果你對自己沒自信，那須要跟很多女性練習交流」、「因為俄國女人很漂亮，許多男人只想跟他們上床」、「也許俄國女人也想約砲，但是她們也希望感受到自己很重要和獨特」。

手冊中還提醒讀者「要看起來乾淨，身上的味道好聞」、「不要談及有關性的話題，對俄國人來說那是很私密的事，不適合在公開場合談論」，而阿根廷男性在「釣妹」上的優勢，則是「許多俄國女性對阿根廷不了解，這是你勝出俄國男性的地方」。

卡圖洛於課程中將手冊內容分享於推特，而阿根廷足協人員也立即發現問題，當場把手冊回收，撕掉爭議內容後發還給現場參與課程的人士。

阿根廷足協已對此發表道歉，並稱部份內容「印刷錯誤」，阿根廷足協主席塔拉波瑞立（Alejandro Taraborrelli）表示「我們會調查手冊內容的製作過程」。