體操狼醫性侵332人 密西根州立大學賠150億和解

54歲的美國體操國家隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵運動員達20年，人數高達332名。（美聯社資料照）

2018-05-17 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕54歲的美國體操國家隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵運動員達20年，他的前雇主密西根州立大學（Michigan State University）宣布，同意與332名遭到納薩爾性侵的被害人達成和解，賠償金超達5億美元（約新台幣149.21億元）。

綜合媒體報導，律師在聯合聲明中表示，該項協議要求學校向當前訴訟中的332名受害者支付4.25億美元，另外撥出一筆7500萬美元給信託基金，以便未來轉給目前還沒曝光的被害人。

律師曼利（John Manly）指出，這項歷史性的解決方案，是由拒絕沉默、勇敢站出來的300多名女性和女孩的勇氣所實現的。

納薩爾今年1月就20多年來的性侵案認罪，被判處入監40至175年，法官還在法庭上表示，「我剛剛已經簽署你的死亡證，你不配再從監獄走出來」。納薩爾的性侵對象不乏多名美國奧運國家隊選手，其中還包含奧運體操金牌得主拜爾絲（Simone Biles）、瑪羅妮（McKayla Maroney）、道格拉斯（Gabby Douglas）和拉絲曼（Aly Raisman），以及2000年雪梨奧運體操銅牌丹徹爾（Jamie Dantzscher）。