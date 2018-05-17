美上百眾議員齊發聲 促世衛邀台參加WHA

2018-05-17 04:12

〔中央社〕美國172位跨黨派聯邦眾議員今天致聯名信，強烈敦促世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞應「無條件」讓台灣參與今後的世界衛生大會（WHA）。

由共和黨籍的眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）領銜，高達172名眾議員簽署一封長13頁的聯名信，以美國聯邦眾議院名義寄給譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。信中一開頭就「強烈敦促」譚德塞，應無條件讓台灣以觀察員身分，參與今年與往後的世界衛生大會及相關技術性會議。

第71屆世界衛生大會5月21日於瑞士日內瓦舉行，台灣未獲邀請函。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因政治因素，2017年沒收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。?

上百位眾議員在聯名信中明確指出，WHO去年就在中國大陸壓力下拒發邀請函給台灣，WHO已成為北京拒絕讓台灣有意義參與相關會議的同謀。這些眾議員認為，WHO的作法已違反自身組織章程的精神，即全人類健康是實現和平與安全的基礎，這仰賴所有個人與國家的充分合作。

聯名信提到，北京的政治目的不該拿全球的衛生與安全當肉票，當台灣能有意義且不受阻地參與國際衛生合作論壇等活動時，大家才都更安全。

信中也提到台灣在防災、疾病治療及傳染病防治上對國際社會長期以來的貢獻，最後還再次敦促為全人類服務的WHO，要恢復讓台灣參與WHA，比起排除像台灣這樣有價值的夥伴參與WHA，當前全球面臨的衛生挑戰不斷，才是更重要課題。

美國聯邦眾議院共有435位議員，聯名信等於有近4成的眾議員參與連署。聯名信除寄給譚德塞，也一併寄給美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與衛生部長艾薩（Alex Azar）。（編輯：陳亦偉）