全球已有4例超級淋病 世衛警告：口交易讓喉嚨染菌

2018-05-17 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟疾病管制局 （ECDC）指出，目前全球已累積有4例超級淋病的案例，患者都是在東南亞歷經一夜情後回國發病，世界衛生組織（WHO）警告，全球人類口交頻率與做愛不戴套的習慣正在增加，導致超級淋病疫情逐漸升溫。

根據《每日郵報》報導，瑞士日內瓦全球抗生素研究暨發展機構 （GARDP）的性病項目負責人艾理駱（Emilie Alirol）博士指出，淋病易透過口交傳播，舔拭遭感染的男、女性生殖器，淋球菌就會從喉嚨進入人體，若未妥善治療，病菌可擴散至生殖器，造成男性骨盆腔和睾丸疼痛，並讓婦女骨盆腔發炎，妊娠異常甚至不孕。

艾理駱提到，透過口交傳播的淋病治療難度高，因為抗生素需在血液中作用，但喉嚨裡的血管很少，若超級淋病在全球蔓延開來，不論男女都將承擔相當高的風險。

愛滋警戒心低導致超級淋病悄然來襲

世界衛生組織認為，超級淋病的起因，係出自人們減少對於愛滋病的恐懼感，安全性行為的比例逐漸下降，因此，目前全球已累積有4例超級淋病的案例，2名澳洲男性與2名英國男性，在東南亞與當地女性發生一夜情，均回國後發病，而且對2種常用於治療淋病的抗生素頭孢曲松（Ceftriaxone）與阿奇黴素（Azithromycin）產生抗藥性。

2起英國病例均以名為厄他培南（Ertapenem）的抗生素順利治癒，各國醫療單位均呼籲，有出現疑似遭感染的症狀，應立即帶著性伴侶共同接受檢查與治療，並接受安全性行為教育。

根據衛福部疾管署傳染病防治工作手冊資料指出，男性若感染淋病，尿道將出現膿性分泌物，且在小便時能感受到灼熱、刺痛感，男同性戀者常出現直腸感染；女性則在感染初期罹患子宮頸炎、尿道炎，逢經期還有機會進一步造成子宮內膜炎、輸卵管炎、骨盤腔腹膜炎，進而導致不孕症、子宮外孕，青春期前的女孩若直接接觸污染物，可能會引發外陰陰道炎。