研究：黑猩猩的「床」 比人類的還乾淨

一項研究指出，與人類相比，黑猩猩的床更為乾淨。科學家認為，這是因為黑猩猩每天都會換地方休憩，人類則都在同一張床睡覺。（法新社）

2018-05-17 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕你的床乾淨嗎？一項研究指出，與人類相比，黑猩猩的床更為乾淨。科學家認為，這是因為黑猩猩每天都會換地方休憩，人類則都在同一張床睡覺。

綜合外媒報導，這份研究論文由北卡羅來納州立大學研究團隊（North Carolina State University）撰寫，並發表在英國皇家社會開放科學（Royal Society Open Science）期刊，主要作者托梅斯（Megan Thoemmes）指出，人類雖然試圖為自己創造一個乾淨的睡眠環境，但實際上可能讓環境變得不那麼理想。

托梅斯帶領一組研究員從坦尚尼亞41個黑猩猩巢穴採集樣本，發現其細菌數量比普通人類的床還要少，「我們在黑猩猩的巢中幾乎找不到這些微生物，這有點令人驚訝。」

另外，研究員人也檢查了15個巢穴是否有節肢動物，例如昆蟲、蜘蛛、蟎蟲或蜱蟲，但幾乎是空手而歸。托梅斯說，「在所有的巢中，只發現了4個體外寄生蟲樣本」。

據悉，人類的床或枕頭，有超過3分之1的細菌來自身體，無論是皮膚、口腔或糞便，而黑猩猩巢穴的微生物雖然更為多樣性，但似乎都源自周遭環境，而不是黑猩猩本身。

研究團隊認為，人類的被窩雖然幾乎沒有來自土壤或其他環境的微生物，但卻被主要來自自己身體、較不多樣性的微生物包圍，「在某些方面」，這可能增加人類對過敏和其他健康狀況的易感性。