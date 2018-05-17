籲中國釋放劉霞 82位文壇名人朗誦詩歌聲援

美國筆會今天上傳3段影片，由各國共82位文壇名人吟誦劉霞的詩《無題—給曉波》、《驚醒的時候》、《喝酒》等，齊聲呼籲中國政府釋放劉霞。（歐新社）

2018-05-17 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月，諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝後，中國當局將其遺孀劉霞軟禁至今，人權組織不斷呼籲釋放劉霞，美國筆會（PEN America）今（16）上傳3段影片，由各國共82位文壇名人，吟誦劉霞的詩《無題—給曉波》、《驚醒的時候》、《喝酒》等，齊聲表達對劉霞的支持。

綜合外電報導，國際特赦組織和美國筆會發起朗誦劉霞詩歌的行動，文壇上多名重量級人士響應，包括《追風箏的孩子》作者胡賽尼（ Khaled Hosseini）、《蘇西的世界》作者希柏德（Alice Sebold）、旅居海外的中國作家馬建、胡平等，以及台灣作家張娟芬及詩人鴻鴻，共同聲援劉霞。

胡賽尼對此運動表達支持，他表示，「因為有言論自由的藝術家，必須為被噤聲的藝術家發言。」

美國筆會執行董事蘇珊（Suzanne Nossel）指出，「釋放劉霞的主張，在全球引起共鳴，文學界和人權界不斷重申他們的呼籲，要求中國釋放一位無罪的詩人。」她還譴責中國政府稱劉霞「依法享有一切自由」的空洞說法。

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