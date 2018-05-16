伊朗難民母子來台求醫 竟遭澳洲部隊強押出境

一對伊朗籍母子難民被輾轉送到台灣的台安醫院接受治療，但近日卻遭澳洲的邊境部隊來台強押出境，媽媽在接受媒體訪問時痛斥控訴，看看澳洲政府對我們做了什麼！（圖擷自《衛報》）

2018-05-16 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕有外媒報導揭露，一對伊朗籍母子難民為了躲避戰亂，被澳洲官員安置於某處難民營，之後更被轉送到台灣的台安醫院接受治療，但在接受治療過程中，卻又被澳洲的邊境部隊來台強押出境。消息傳出後，有網友議論質疑，「澳洲來台灣抓人？誰准的」、「來台灣把人帶走，這不是拍電影喔？」

《衛報》14日刊出的報導揭露，費提曼（Fatemah）和她17歲的兒子漢默德（Hamid）是一對伊朗籍母子難民，他們為逃避戰亂躲到澳洲，被澳洲官員安置到南太平洋小國諾魯的難民營，由於費提曼需要接受心臟手術，漢默德也有精神上的問題，有嚴重的自殺傾向，因此，母子倆又被轉送到台灣的台安醫院接受治療。

不料，在兩人來台約2個月，還在接受治療時，社工原先還在設法延長這對母子的在台簽證，卻有澳洲邊境部隊（Australian Border Force）的人員來台，要將母子倆強押出境，遣送回諾魯的難民營。報導指出，澳洲邊境部隊人員強行闖入母子的住處，並將母子隔離在不同車輛中，押送上機。

據費提曼事後描述，當時她與兒子被押上不同車輛，身旁有4名人員全程陪同，押送到專機上押離。費提曼指責澳洲當局，對待他們的方式，比對待第三世界國家的罪犯還糟糕。她的兒子甚至說想帶她一起自殺，因為只有一死才能獲得自由。費提曼直言，雖然諾魯島上的人都被認定是難民，但大家都住在帳篷裡，忍受惡劣的生活環境，身心都受到壓迫。

來自台安醫院的一份報告顯示，不只漢默德，費提曼其實也有抑鬱症，而且兩人持續待在諾魯的難民營會加重精神疾病的症狀，醫生甚至認為是難民營的環境造成母子倆患有重度憂鬱症，因此主張兩人「不適合遣返」。針對諾魯的一份觀察員報告也指出，島上超過140名難民的心理疾病患日益嚴重。

這項消息也在PTT引發網友議論，網友紛紛留言質疑「甚麼鬼？澳洲來台灣抓人？」、「警察在睡覺？」、「真有人權啊，澳大利亞」，甚至酸說「沒事啦，隨便把人綁出境，在台灣都是可以的」、「靠北，那台灣官方去澳洲押回台灣人也可以啊」、「簽證過期剛好遣送回國（應該會這樣解釋」。

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