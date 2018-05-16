與南韓討論援助北韓 世糧署：沒看到北韓有嚴重饑荒

因應北韓國內饑荒問題嚴重，南韓外交部長康京和今（16）日與聯合國世界糧食計劃署執行幹事大衛．比斯利研究對於北韓的人道救援方案。（歐新社）

2018-05-16 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕因應北韓國內饑荒問題嚴重，南韓外交部長康京和今（16）日與聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行幹事大衛．比斯利（David Beasley）研究對於北韓的人道救援方案，但大衛指出並無在北韓看到嚴重饑荒問題，民眾僅營養不良。

綜合外媒報導，世界糧食計劃署本月8日至11日前往北韓視察，大衛．比斯利說，當時利用48小時，拜訪貧窮地區的田園、村落與幼兒園、學校等機構，並無看到任何極度饑荒的情況，但當地民眾普遍存在營養不良的問題，比較南韓與北韓青少年身高，北韓明顯較矮，且當地農作低度機械化，農民多腳踏實地、以手種田。

大衛提到，除了拜訪，亦使用48小時與北韓政府溝通，說明世界糧食計劃署還需走訪更多地方，收集資料以完善數據，研究物資能否確實發放；該署2017年指出，北韓人口達到2500萬，當中的1000萬人營養不均衡，需多加補充礦物質、蛋白質、維生素與脂肪。

南韓外交部長康京和相當感謝聯合國對於北韓的人道救援，並指出2018年乃與該署達成援助協定的50週年，會繼續提供南韓產出的大米等物資，協助救援饑餓地區，會中康京和亦提及文金會的成果，2人交換對於解決北韓饑荒方案的意見。