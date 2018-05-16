新加坡「跳井儀式」出人命 中士退伍前一天溺斃

2018-05-16 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名原本今天（16日）要退伍的中士郭儼進，日前為提前慶祝退伍，參加「跳井儀式」卻不幸溺斃身亡，當局已經逮捕兩名正規民防人員，而遺體昨晚已運回其馬來西亞的馬六甲老家。

綜合外電報導，郭儼進於20歲入伍新加坡民防部隊，服役2年屆滿前，參加了部隊私底下行之有年的「跳井儀式」。那是消防局裡培訓民防員和測試消防車水泵的泵井，被悄悄用來玩迎新或慶祝退伍。據一位曾在民防部隊服役的匿名男子表示，服役時多少都有被欺負的經歷，除了「跳井儀式」，還有用擦亮軍靴的鞋油把臉塗黑的「奇異儀式」。他解釋，膽大的會自己跳下，膽小的就可能被推下去，有時會綁一條繩子，以防萬一，有時則沒有任何安全措施，只要求服役人員跳入再爬出即可。

這口泵井深約3.6公尺，事發時水深近3.4公尺，當天晚上約9點，郭儼進掉入泵井後就沒有浮出來，部隊弟兄下水找也找不到人，最後是花了45分鐘將水抽乾，才在井底找到已經昏迷不醒的他，隨後送醫不治。郭儼進的父母前來認屍時發現他的額頭及臉頰都有外傷，還掉了2顆牙齒。他們回想兒子在1個月前，就曾向家人提到退役前會舉行的「跳井儀式」，因為自己水性不好，非常擔心，郭母也說，兒子以前沒學過游泳，入伍後有沒有學？則是從來沒提到過。

郭儼進的父親認為，如果兒子是在工作中殉職，他可以接受，但若是人為因素造成死亡事故，他不能接受。

民防部隊也推行舉報機制，以揪出不負責任行為。民防部隊接下來將在所有消防局和基地進行講解，並檢查近期是否有類似違例活動。