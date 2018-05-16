女兒嫁外國人沒申報 共軍上將被連降8級

2018-05-16 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體指出，已退休的64歲中共解放軍上將蔡英挺，遭中央連降8級，據悉原因是他沒有按照正常管道申報他的女兒和一名外國人結婚。另一個可能原因則是蔡英挺被傳與一些已落馬的高級軍官過從甚密。

另有一說 與落馬高級軍官過從甚密

香港《南華早報》報導，多位消息人士透露，解放軍前總參謀長、軍事科學院前院長蔡英挺，已從2級軍銜降至10級軍銜，至「營級」（battalion commander）。垮台的可能原因包括女兒和法國人結婚，但蔡英挺卻未通過正常管道申報。

消息人士說，中央軍委聽到有人打小報告後，才知道這件事。然而，習近平2013年展開全國性反貪腐運動中，其中一個關注重點就是高官是否有外國籍的家人，這被當局視為向外國匯款的途徑之一。

另外，蔡英挺曾是前中央軍委副主席張萬年的秘書，張是中共前領導人江澤民的盟友，曾插手解放軍人事，限制了江接班人、胡錦濤的權力。習上台後，蔡曾公開批評一些被習拉下馬的高級軍管，包括郭伯雄和徐才厚，但未獲得習近平的充分信任。

蔡英挺2013年晉升上將，成為當時解放軍最年輕的上將，一度被視為黑馬，但後來明顯遭邊緣化，從南京軍區司令轉任軍科院院長，不久後就卸任隱身，還傳出受到調查。消息人士說，蔡雖然被降級，但「也算是安全著陸」，總比在監獄度過餘生要好。