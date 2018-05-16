空姐命案後「滴滴」全面整頓 順風車不接深夜訂單

2018-05-16 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國發生一起空姐搭乘「滴滴順風車」慘遭殺害事件，事發後「滴滴出行」宣布暫停順風車業務一週，以重新審查服務規範。今（16）日，滴滴公布階段性的整頓改革計畫，包括將備受爭議的順風車用戶標簽和車主評價功能全部取消、暫停接受深夜時間出發的順風車訂單，以及每天出車前司機必須接受人臉辨識確認身分。

順風車是滴滴出行平台上的其中一項服務，專為民眾媒合可以共乘的司機。日前鄭州一名空姐在搭乘順風車期間發生命案，滴滴公司12日凌晨宣布在中國境內停止順風車服務一週，展開公司內部的整頓改革。

今日滴滴在其官方微博上發布整改聲明，相關措施包括取消順風車服務中的用戶標籤及車主評價功能、共乘雙方的個人訊息和照片改為僅自己可見，此改變是為杜絕司機在接單時透過評價系統和照片過濾乘客外在條件。

另外，順風車目前暫停接受晚間10點至隔日早上6點期間出發的訂單，之後會繼續評估夜間共乘時雙方的安全保障。順風車以外的其他滴滴業務如快車、專車、豪華車，都將全面要求司機每天接單前必須進行人臉辨識，以確保登記帳號就是司機本人。此次涉嫌殺害空姐後墜河身亡的27歲司機劉振華，原先就有性騷擾投訴紀錄，但他偷用父親的帳號來接單。

滴滴表示上述改革方案將在5月31日前全部完成。此外，貼文中也指出滴滴將持續和各界討論解決雙方糾紛的機制，像是在行程當中進行車內錄音和加裝監視器等方式。