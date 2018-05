穆斯林女買咖啡被白人男子嘲諷 店經理做法被網友讚爆

2018-05-16 19:37

〔即時新聞/綜合報導〕近期美國兩名非裔男子向星巴克借廁所,卻被當成「非法入侵」案件,引起種族歧視爭議。而美國加州1間咖啡店也發生一起種族歧視案件,白人男子對穆斯林女子砲火猛開,但該顧客及店經理擁護穆斯林女子的回應,讓許多網友讚爆,甚至有網友嗆「星巴克學著點」。

美國時間12日,韋爾曼(CJ Werleman)分享一段白人男子與穆斯林女子的爭吵影片,影片中白人男子對女子穿的穆斯林傳統服飾「很感冒」,他說:「這是萬聖節裝扮嗎?」

面對白人男子質疑,穆斯林女子頻頻向他質問,「你知道我是穆斯林吧?!」、「為什麼你還要這樣做?」,男子回應:「我知道,但我不喜歡(穆斯林)的宗教信仰說要殺死我,但我不想被殺死。」

穆斯林女子嘗試跟男子溝通但無效,男子甚至還說「我沒有和這種白癡說過話。」兩人的對話引起其他人的注意,其中有顧客跳出來為女子發聲,咖啡店經理也出來關切,表示「男子在公共場合鬧事,而且非常具有種族歧視」。

影片上傳至今,已超過228萬次觀看次數,引起網路熱議,許多網友稱讚穆斯林女子的勇氣,也紛紛讚爆對顧客及店經理的行為,甚至有網友嘲諷星巴克,「請向這家店多學點」。

"I'm a Muslim [woman]."



"I know your religion and I don't want to be killed by you."



This took place at a cafe in California yesterday. pic.twitter.com/4WAWKcQDh8