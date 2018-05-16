穆斯林女買咖啡被白人男子嘲諷 店經理做法被網友讚爆

2018-05-16 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國兩名非裔男子向星巴克借廁所，卻被當成「非法入侵」案件，引起種族歧視爭議。而美國加州1間咖啡店也發生一起種族歧視案件，白人男子對穆斯林女子砲火猛開，但該顧客及店經理擁護穆斯林女子的回應，讓許多網友讚爆，甚至有網友嗆「星巴克學著點」。

美國時間12日，韋爾曼（CJ Werleman）分享一段白人男子與穆斯林女子的爭吵影片，影片中白人男子對女子穿的穆斯林傳統服飾「很感冒」，他說：「這是萬聖節裝扮嗎？」

面對白人男子質疑，穆斯林女子頻頻向他質問，「你知道我是穆斯林吧？！」、「為什麼你還要這樣做？」，男子回應：「我知道，但我不喜歡（穆斯林）的宗教信仰說要殺死我，但我不想被殺死。」

穆斯林女子嘗試跟男子溝通但無效，男子甚至還說「我沒有和這種白癡說過話。」兩人的對話引起其他人的注意，其中有顧客跳出來為女子發聲，咖啡店經理也出來關切，表示「男子在公共場合鬧事，而且非常具有種族歧視」。

影片上傳至今，已超過228萬次觀看次數，引起網路熱議，許多網友稱讚穆斯林女子的勇氣，也紛紛讚爆對顧客及店經理的行為，甚至有網友嘲諷星巴克，「請向這家店多學點」。

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