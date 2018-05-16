留傳300年 6克拉歐洲王室「法納斯藍鑽」2億天價拍出

在歐洲流傳300年的6.16克拉的梨形藍鑽——「法納斯藍」，今（16）日在瑞士日內瓦的蘇富比拍賣會上，被神秘人士以670萬美元（約台幣2億元）的天價得標。（路透）

2018-05-16 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕在歐洲流傳300年的6.16克拉的梨形藍鑽——「法納斯藍」（Farnese Blue），今（16）日在瑞士日內瓦的蘇富比拍賣會上，被神秘人士以670萬美元（約台幣2億元）的天價得標。

綜合外媒報導，過去的西班牙王后伊莉莎白．法納斯（Elizabeth Farnese）為「法納斯藍」的初代擁有者，此鑽為她在1715年嫁給西班牙國王腓力五世（Philip V）的禮物，而後該鑽石曾經融為法國皇后瑪麗·安東妮（Marie Antoinett）冠冕的一部分，亦曾在義大利與奧地利的王公貴族間留傳。

「法納斯藍」出產於知名的印度戈爾康達（Golconda）礦床，蘇富比珠寶專家丹妮拉．馬斯蒂（Daniela Mascetti）表示，這顆精心設計、製作精良且富有歷史背景的鑽石，原預計它會在350萬美元至500萬美元間（約台幣1億元至1.5億元）落槌，沒想到超出預期，被神秘人士以670萬得標。