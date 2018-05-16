哈利梅根大婚倒數！ 超萌夏綠蒂和喬治將擔任...

哈利與梅根的婚禮相關細節已陸續公布，英國皇室今（16）日也公布了10位小伴娘、花童的名單，當然包括了喬治王子和夏綠蒂公主。（路透）

2018-05-16 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）將在本週六（19日）於溫莎城堡結婚，婚禮相關細節已陸續公布，英國皇室今（16）日也公布了10位小伴娘、花童的名單，當然包括了喬治王子和夏綠蒂公主。

英國皇室今日宣布，哈利和梅根挑選了6位小伴娘（Bridesmaids）和4位花童（Page Boys），威廉王子和凱特王妃的2個孩子、3歲的夏綠蒂公主和4歲的喬治王子分別擔任此職。

梅根的加拿大閨密、服裝設計師穆朗妮（Jessica Mulroney）的2子1女也分別擔任了小伴娘和花童。另外4位小伴娘和1位花童則分別是哈利和梅根的教子女（goddaughter、godson）。

所有參與孩子的年齡，最小的是2歲，最大為7歲。至於小伴娘和花童的服裝細節，將在婚禮當天公布。

外媒指出，本月初，英國肯辛頓宮已透露，梅根在婚禮上將沒有女儐相（maid of honour）。至於哈利的伴郎，已確定是他的哥哥威廉王子。