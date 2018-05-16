揚言取消川金會 BBC：北韓不滿川普「搶功勞」

2018-05-16 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕近期朝鮮半島緊張局勢大幅緩和，外界矚目下月舉行的川金會能進一步突破，不料北韓今日突宣布取消兩韓會談，更聲稱不排除取消川金會。外媒認為，北韓當局不滿近期做出諸多重大讓步均被川普政府「搶功」，藉此聲明暗示美方應提出令其滿意的提案，否則將考慮取消川金會。

英國廣播公司（BBC）分析指出，北韓當局近期作出諸多讓步，從停止試射導彈、釋放3名美國人質、領導人金正恩與南韓總統文在寅舉行會談並簽訂聲明，到最近在國際媒體眼前關閉一座核試驗場，但這些「功勞」卻被美國總統川普搶走，吹噓成自己「極限施壓」策略下才取得的重大突破。

BBC認為，北韓絕不希望這些讓步被外界解讀為示弱之舉，同時也了解川普對「川金會」成功的渴望，才選在今天透過取消與南韓的會談以警告美國，藉此迫使川普讓利。

BBC進一步引述美國智庫「國防重點（Defense Priorites）」專家戴維斯（Daniel Davis）的看法，他認為川普並不是一個喜歡被搶鋒頭的人，更不喜歡顯得尷尬，認為北韓選在這個時間點對川普潑冷水「絕對是個錯誤」。

對此，BBC駐北美總編輯也持相似看法，認為川普雖已為川金會投入許多，但若結局將使美國「顯得很愚蠢」，則川普未必會不計代價繼續會談。