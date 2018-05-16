發現首例成功分娩「雙頭幼鹿」遺體 研究員：母鹿曾試圖照顧...

美國1名男子在明尼蘇達州的森林中，發現1頭「雙頭連體幼鹿」遺體，該遺體經研究發現，是被發現過的雙頭連體鹿中，第1例成功分娩的案例。（圖片擷取自文中CBS Minnesota影片）

2018-05-16 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子在明尼蘇達州的森林中，發現1頭「雙頭連體幼鹿」遺體，該遺體經研究發現，是被發現過的雙頭連體鹿中，第1例成功分娩的案例。

綜合外電報導，美國1名男子2016年在明尼蘇達州的森林中，發現1頭「雙頭連體幼鹿」遺體，並將遺體送往明尼蘇達自然資源部，由德安傑羅（Gino D'Angelo）博士研究，並在今年4月於「美國中部自然學者」（American Midland Naturalist）期刊發表研究結果。

研究指出，該雙頭幼鹿為為雌性，兩個頭各有獨立的脖子、脾臟跟腸胃道，但脊椎相連，且共用1個身體，共享1個肝臟。儘管雙頭鹿並非沒有前例，但這隻在明尼蘇達州發現的雙頭鹿，是第1個母鹿成功分娩的案例，先前的案例中，母鹿和體內的雙頭小鹿皆無法倖存。且這隻雙頭幼鹿雖然是死胎，但從幼鹿被發現的遺體狀況顯示，母鹿可能曾試圖照過幼鹿。

德安傑羅表示，「母鹿成功分娩非常罕見，還試圖照顧小鹿，可見母性的本能非常強大」。

據統計，在人類中出現連體雙胞胎的機率約在5萬分之1到10萬分之1之間，但造成人類和動物出現此狀況的過程尚未明朗。