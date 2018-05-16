夏威夷火山大規模噴發 警戒升至最高「紅色警告」

夏威夷幾勞亞火山在台灣時間今天出現激烈爆發，火山灰直衝逾3600公尺高的天際，當局將火山警戒提升至最高的「紅色警告」。（路透）

2018-05-16 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilaueaa Volcano）5日爆發後，活動日益頻繁，不但持續出現熔岩裂縫，在當地時間15日更出現激烈爆發，火山灰噴上3600公尺的高空，美國地質調查局（USGS）緊急將火山警戒提升到最高的「紅色」等級，警告新的大爆發恐即將發生。

綜合外媒報導，夏威夷幾勞亞火山在台灣時間今天出現激烈爆發，火山灰直衝逾3600公尺高的天際，火山灰向西南方飄去，當局並警告火山灰雲飄散路徑上的居民可能出現呼吸道症狀，呼籲人們避免室外活動，行車也應多加留意，連距離火山口30公里的社區也發布空氣不利健康的警示。

今天幾勞亞火山的爆發讓美國地質調查局（USGS）將火山警戒提升到最高的「紅色」等級，「紅色警告」意味著重大火山爆發即將發生或正在進行中，造成地面與空中之危害。

除了火山噴發外，夏威夷大島已經出現高達20道熔岩裂縫，熔岩從裂縫中流出，入侵住宅區，已經吞毀了37座房屋和其他建築，2000名居民被迫撤離。