德國小龍蝦氾濫成災 中國網友：吃到牠絕種！

德國柏林近期因外來「淡水小龍蝦」快速繁殖、氾濫成災。（路透資料照）

2018-05-16 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林近期因外來「淡水小龍蝦」快速繁殖、氾濫成災，德國政府試過一連串解決方案後仍無效，決定用最簡單的方式，用吃的解決小龍蝦。中國網友看到這項訊息後，笑說「中國人絕對有能力解決這項問題」、「把牠吃到絕種」。

綜合媒體報導，儘管德國政府對小龍蝦進行大規模捕捉，並企圖用「自然天敵」對付小龍蝦，但小龍蝦的數量仍持續上升。柏林參議院環境部門的野生動物專家埃勒特（Derk Ehlert）表示，去年對捕抓到的小龍蝦進行檢查，發現不存在重金屬等有害物質超標的疑慮，最近便向一家柏林捕魚工場發放捕撈和銷售許可。

埃勒特指出，所有販賣的小龍蝦都要經過檢查，確保有無安全疑慮，近期這家捕魚工場已經捕獲超過2000多隻小龍蝦。有效截止日期在2018年底，並且沒有數量限制。

中國網友表示，「中國人：說吧，想被吃成幾級保護動物」、「來中國，1年吃漲價、2年動物園、3年瀕危」、「4年絕種，進入華盛頓國際組織保護動物」、「中國廚師不考慮去那邊嘛」、「只要你想，我們可以把它們吃到瀕臨滅絕」、「引進魚類不好使，你應該引進中國人」。