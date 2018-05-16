澳洲爆7口之家滅門血案 疑外祖父槍殺全家後自殺

澳洲滅門血案，疑是外祖父槍殺全家後自殺。（圖擷取自Katrina Miles臉書）

2018-05-16 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕一向治安良好的澳洲，日前發生一起一家7口遭滅門血案，包括外祖父母、媽媽及4名8~13歲兒女，目前懷疑是外祖父在槍殺家人之後自殺，正進一步追查中。

綜合媒體報導，這起滅門血案是在本月11日，發生在西澳郊區Osmington小鎮的一個農場之中，是澳洲1996年以來的最嚴重槍擊案。

據報導，死者之一的Katrina Miles在離婚後，就帶著4名女子，搬來跟父（61歲的Peter Miles）、母（58歲的Cynda Miles）同住，由於孩子患有自閉症，Katrina採取在家教育方式，沒有把孩子送學校；Peter在2014年買下現宅之後，在當地社區相當活躍，且獲得鄰居的好評，全家都顯得溫馨快樂。

警方在現場找到2把槍，都是屬於Peter所有，且懷疑Peter是在殺了家人之後，還自己報警，之後就舉槍自盡。

血案發生後，警方一度懷疑Katrina涉有重嫌，主因是，Katrina曾在臉書上表示，她前夫「不停地跟蹤她」，不過，後來警方排除Katrina前夫嫌疑，而把凶手重點放在Peter身上。

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