會見土耳其總統簽名寫「我的總統」 德國2大國腳挨轟

厄齊爾（左二）與京多安（左一）與土耳其總統艾多根（右二）會面時，京多安在他所贈送的球衣上面簽名，寫下「致我尊敬的總統先生」，意外引發德國足協以及球迷不滿。（路透）

2018-05-16 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國國腳厄齊爾（Mesut Ozil）與京多安（İlkay Gündoğan）分別效力於英超勁旅兵工廠及曼城，13日他們和另一名同樣有土耳其血統、效力於艾佛頓的球員托松（Cenk Tosun）在倫敦受到土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）接見，京多安還在他所贈送的球衣上面簽名，寫下「致我尊敬的總統先生」，意外引發德國足協以及球迷不滿。

根據《德國之聲》報導，厄齊爾與京多安都是在德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）出生的土耳其後裔，兩人也多次代表德國在國際賽事出賽，不過京多安一件簽名球衣卻引發爭議，因為上頭寫著「致我尊敬的總統先生」，德國球員稱土耳其總統為「我的總統」也引發德國足協及網友批評。

德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）指出，德國足協尊重有移民背景的球員的特殊情況，但是艾多根並沒有對足球精神和德國足協所堅持的價值觀予以充分的尊重。格林德爾更直言：「我們的球員甘於被利用，以幫助他助選，這不是一件好事。這些球員的行為對德國足協在社會融入方面做出的努力毫無益處。」

消息曝光後，許多德國網友也在網路上表達不滿，強調土耳其在艾多根執政下，多次因為侵犯人權、壓制新聞自由和社交媒體言論的行為而受到批評。而兩人與艾多根見面時，正值德國隊總教練勒夫（Joachim Löw）公布2018世界盃大名單之際，時機十分敏感，有部分球迷甚至直言要將兩人從德國隊中開除，不過大名單出爐後，厄齊爾與京多安兩人都在名單中，沒有被「總統事件」所影響。