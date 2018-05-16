地價狂飆 香港新地王2個月飆漲2成

香港現新地王，在啟德區每坪地價約1829萬台幣。（資料照，路透）

2018-05-16 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕世界房地價格高的香港，再創新高價，香港新地（0016）以251.61億港元（約931億台幣），標得近港鐵啟德站的東九龍啟德第1F區1號住宅地，成為香港新地王，每坪地價約達1829萬台幣，換算成住宅樓價達每方呎17776港元（約每坪235萬元台幣），地價達這個價格跟年初恒地（0012）、會德豐（0020）向海航系購入的啟德住宅地皮高約2成。

綜合媒體報導，這次標出住宅地面積178,209方呎（約5091坪），可建樓地板面積逾141.5萬方呎（約4萬坪），得標公司是新地旗下子公司崇啟有限公司，將擁有50年租期，計劃將開發400億港元（約1480億台幣）的住商混合案。

香港房價節節高升，去年海航才以272億港元（約台幣1006億）吞下靠近機場啟得新區4塊地，今年初就因財務不佳賣出其中3塊，當時購入土地的開發商是恆地、會德豐，每方呎地價約是1.5萬元（約每坪198萬台幣），但是才短短兩個月，新地購入的地價就達每方呎逾1.77萬港元，根據地產商估算，未來興建大樓的房價，可望達到每方呎2.2萬至2.6萬港元（每坪約290萬至344萬元台幣），較之前推估可能是1.8萬至2.1萬港元，上升兩成。