美參議員示警 巴拉圭恐成下一個斷交友邦

2018-05-16 02:44

〔中央社〕美國聯邦參議員盧比歐擔憂巴拉圭可能是下一個與台灣斷交的友邦。美國國務院亞太副助卿黃之瀚則表示，國務院對中國近來施壓美企舉動感到不安，中國清楚此舉將面臨後果。

參議院外交委員會亞太小組今天邀請國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）與國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong），針對美國在亞太領導力進行聽證會。

針對中國近來頻對美國企業施壓，包括萬豪酒店集團、中國民用航空局發函美國航空公司，到昨天傳出的蓋璞公司（Gap Inc.）一款T恤的中國地圖等道歉或是更改網站事件，盧比歐（Marco Rubio）質疑美國政府的態度。

黃之瀚表示，國務院對這些行動感到震驚與不安，中國利用市場准入為工具影響言論自由，以擴張白宮日前聲明中所言明的「政治正確」。美國譴責這些行動，中方也很清楚這會對美中關係帶來負面影響，且將面臨後果。

盧比歐也指出，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂巴拉圭可能成為下一個。他質疑美方是否有明確向宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭這些國家表達美國對此的關切。

對此，黃之瀚表示，美國視維持現狀為台海穩定的關鍵，任何改變台灣外交夥伴的行為，美方都視為是改變現狀。美方向夥伴，也向北京傳達清楚的立場。

參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則詢問黃之瀚，所謂的「後果」是什麼？黃之瀚並未明確答覆，僅表示正在評估中。

賈德納也問及台灣國際參與現況，黃之瀚表示，美國支持台灣適當參與國際組織。對於台灣今年未能獲邀出席世界衛生大會（WHA），他感到失望，但會持續協助台灣的國際參與。因為台灣參與這些國際組織並做出貢獻，不只美國，全球夥伴與民眾都能獲益。（編輯：何宏儒）