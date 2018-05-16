伊朗揚言恢復提煉濃縮鈾至純度20%

2018-05-16 01:04

〔中央社〕在美國上週退出2015年的伊朗核子協議之後，伊朗政府發言人諾巴赫特今天揚言，如果不能夠跟歐洲聯盟一起找出挽救這項協議的辦法，將恢復提煉濃縮鈾至純度20%。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述諾巴赫特（Mohammad Bagher Nobakht）說：「如果無法維護我們的利益，我們將退出這項協議，並恢復提煉濃縮鈾至純度20%，或是我們想要的任何純度。」

根據伊朗核子協議，伊朗獲准提煉濃縮鈾至純度約4%。