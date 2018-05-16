印度施工高架橋突倒塌 已釀18死50多人被埋

印度北方邦15日驚傳一座正在興建的高架橋，部分橋面突然倒塌，造成至少18人死亡，以及50多人被埋在瓦礫中。（歐新社）

2018-05-16 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦15日驚傳一座正在興建的高架橋，部分橋面突然倒塌，造成至少18人死亡，以及50多人被埋在瓦礫中。

印度媒體報導，北方邦印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）廣場附近有一座興建中的高架橋，於15日午後驚傳部分橋面突然倒塌，當時正值交通尖峰時段，在橋下的多部汽車均遭波及，車身幾乎全被壓扁，其中也包含巴士，目前已知有至少18人死亡，以及50多人被埋在瓦礫中等待救援，當局已派出救難人員緊急搶救，並有多輛起重機到場協助，但截至目前尚未能成功將倒塌的施工橋面搬移。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也對此表示悲傷與哀悼，祈禱傷者盡快恢復健康，並告知相關官員，對受到不幸意外影響的民眾，提供所有可能的支援。

據悉，搜救行動到晚間仍在持續進行中，目前傳出有3人被救出，也有罹難者遺體陸續被從橋樑底下運出。另有網友則PO出，發生在2016年3月底發生在加爾各答，約100米興建中的高架橋橋身突然垮塌的大規模意外畫面，質疑當局沒有記取相關教訓。

搜救行動到晚間仍持續進行：

Rescue & relief operations underway at the site of Varanasi under-construction flyover collapse incident. 16 bodies have been recovered till now, death toll expected to rise. 3 people rescued. pic.twitter.com/hsTq0F1Uob — ANI UP （@ANINewsUP） 2018年5月15日

網友PO出2016年加爾各答橋面垮塌的畫面：

No lessons were learnt 2 years ago when flyover collapsed in Kolkata killing around 50 innocents



Now at least 12 dead & several feared trapped under debris of a fallen flyover in #Varanasi



Many under constriction bridges/flyovers collapse and kill many every year



No one cares! pic.twitter.com/ptJj7gsWjY — रवि कांत （@LegalKant） 2018年5月15日

北方邦印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）廣場附近有一座興建中的高架橋15日驚傳部分橋面突然倒塌，當時在橋下的多部汽車均遭波及。（歐新社）

北方邦印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）廣場附近有一座興建中的高架橋於15日午後驚傳部分橋面突然倒塌，當時正值交通尖峰時段。（美聯社）

目前已知有至少18人死亡，以及50多人被埋在瓦礫中等待救援，當局已派出救難人員進行搶救。（美聯社）

受波及的車輛也包含巴士。（歐新社）

當時正值交通尖峰時段，許多車輛均遭受波及。（歐新社）