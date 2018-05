印度施工高架橋突倒塌 已釀18死50多人被埋

2018-05-16 00:32

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方邦15日驚傳一座正在興建的高架橋,部分橋面突然倒塌,造成至少18人死亡,以及50多人被埋在瓦礫中。

印度媒體報導,北方邦印度教聖城瓦拉納西(Varanasi)廣場附近有一座興建中的高架橋,於15日午後驚傳部分橋面突然倒塌,當時正值交通尖峰時段,在橋下的多部汽車均遭波及,車身幾乎全被壓扁,其中也包含巴士,目前已知有至少18人死亡,以及50多人被埋在瓦礫中等待救援,當局已派出救難人員緊急搶救,並有多輛起重機到場協助,但截至目前尚未能成功將倒塌的施工橋面搬移。

印度總理莫迪(Narendra Modi)也對此表示悲傷與哀悼,祈禱傷者盡快恢復健康,並告知相關官員,對受到不幸意外影響的民眾,提供所有可能的支援。

據悉,搜救行動到晚間仍在持續進行中,目前傳出有3人被救出,也有罹難者遺體陸續被從橋樑底下運出。另有網友則PO出,發生在2016年3月底發生在加爾各答,約100米興建中的高架橋橋身突然垮塌的大規模意外畫面,質疑當局沒有記取相關教訓。

Rescue & relief operations underway at the site of Varanasi under-construction flyover collapse incident. 16 bodies have been recovered till now, death toll expected to rise. 3 people rescued. pic.twitter.com/hsTq0F1Uob

No lessons were learnt 2 years ago when flyover collapsed in Kolkata killing around 50 innocents



Now at least 12 dead & several feared trapped under debris of a fallen flyover in #Varanasi



Many under constriction bridges/flyovers collapse and kill many every year



No one cares! pic.twitter.com/ptJj7gsWjY