印度人民黨卡省選舉成最大黨 有助莫迪連任

2018-05-16 00:30

〔中央社〕可能影響印度總理莫迪明年連任的卡納塔卡省（Karnataka）今天進行省議會選舉結果開票，印度人民黨以104席領先居最大黨，讓莫迪明年大選連任的希望更進一步。

雖然印度選舉委員會尚未公布卡納塔卡省議會選舉開票結果，但印度人民黨晚間已經宣布勝選。

根據印度「新德里電視台」、「印度時報」（Times of India）等各大主流媒體即時開票統計，由莫迪率領的印度人民黨（BJP）在222席省議員席次中贏得104席，成為最大黨。

原是卡省執政黨的印度國大黨，則比上次選舉失去43個席次，僅獲得78席，成為卡省第二大黨。人民黨（世俗派）（Janata Dal（Secular））則獲得38個席次，成為卡省第三大黨。

莫迪晚間8時許代表BJP，就卡省選舉勝選發表談話。他說，對BJP在卡省的勝選感到高興，並永遠珍惜從卡省人民獲得的感情，也感謝人民對BJP的支持。他還批評「一些政黨」試圖打破印度的聯邦結構，但「我們沒有讓它發生」。

身為最大黨，印度人民黨宣布將成立卡省政府。

但身為第二大黨的國大黨，正尋求人民黨（世俗派）的合作，希望以116席的多數組織聯合內閣，延續執政權。

分析人士指出，如果國大黨尋求人民黨組織卡省聯合內閣失敗，國大黨在印度29個省中，將只剩下3個省擁有執政權，BJP和盟友政黨則在22個省擁有執政權，這將對國大黨主席拉胡爾•甘地（Rahul Gandhi）試圖打敗莫迪贏取總理寶座，形成莫大挑戰。

此外，在莫迪和印度人民黨主席夏哈（Amit Shah）領導下，若能順利取得卡省執政權，將對BJP在2019年大選鞏固印度南部選票有所幫助，讓莫迪尋求連任之路更加順暢。（編輯：林治平）