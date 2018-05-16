克里米亞跨海大橋啟用 蒲亭駕卡車通過

2018-05-16 00:22

〔中央社〕連接俄羅斯本土和俄國所併吞克里米亞地區的一座新建大橋今天啟用，俄國總統蒲亭駕駛一輛卡車過橋，引發烏克蘭當局的強烈反彈。

法新社報導，俄國國營電視台播出的畫面顯示，蒲亭穿著牛仔褲和休閒外套，駕駛營建用大卡車通過這座長19公里的大橋。大橋一頭是俄國南部的達曼半島（Taman），一頭通到俄國2014年由烏克蘭併吞的克里米亞半島。

蒲亭抵達克里米亞的橋頭時告訴工人：「在這個非凡、歡樂而歷史性的日子，我要誠摯向各位道賀。在歷史上的不同時代，甚至在沙皇時代，大家都夢想建造這座大橋。」

他是指俄羅斯的最後一位沙皇尼古拉二世（Nicholas II）。這位沙皇最先提議興建這座橋，但因第一次世界大戰爆發而未能實行。

這座克里米亞大橋（Crimean Bridge）是歐洲最長大橋，超過葡萄牙里斯本的瓦斯科達伽馬大橋（Vasco da Gama Bridge）。大橋耗資2280億盧布（36.9億美元）建造，連結俄國南部的克拉斯諾達區（Krasnodar）和克里米亞城市克赤（Kerch），橫跨黑海與亞速海（Azov Sea）之間的海峽。

烏克蘭和國際社會大都不承認俄國兼併克里米亞的行動，烏克蘭總理格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）接受法新社訪問時譴責說：「暫時占據克里米亞的俄國占領勢力持續違反國際法。」

歐洲聯盟也批評俄國再度侵犯烏克蘭的主權和領土完整。