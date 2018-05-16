14小時不間斷交配到死聞名 澳洲袋鼩數量瀕臨滅絕

澳洲科學家昨（15）日發布警告，黑尾闊腳袋鼩與銀頭闊腳袋鼩此2種澳洲原生物種，現在瀕臨滅絕。（法新社）

2018-05-16 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲科學家昨（15）日發布警告，黑尾闊腳袋鼩與銀頭闊腳袋鼩此2種澳洲原生物種，現在總數不達250隻瀕臨滅絕，牠們均以長達14個小時的自殺式交配聞名，雄性袋鼩會在發情期間，不間斷地與母袋鼩交配。

根據《法新社》報導，黑尾闊腳袋鼩與銀頭闊腳袋鼩均在2013年才被澳洲科學家於昆士蘭省（Queensland）的潮濕、高海拔地區發現，現在牠們被認為恐受氣候變遷、棲地消失與天敵、蟲害的影響，從全球哺乳類物種比率最高的澳洲陸地上消失。

發現這2物種的昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）貝克爾（Andrew Baker）博士指出，10年前這2種袋鼩的數量約是目前的10倍多，雄性袋鼩只活到第1個交配期，母袋鼩平均有2年壽命，逾半數終其一生只分娩1次，每次平均產出6至14隻袋鼩新生兒，每年南半球冬季結束，袋鼩們會有2週的交配期。

貝克爾提到，雄性袋鼩在交配期會從相當健康的狀況下開始交配，最多可連續14個小時，直到「死在你面前」，雄性袋鼩為與同類競爭，分泌超量睪丸激素，以至於體內各器官被破壞，貝克爾曾看過夜行性的袋鼩已全身出血、體毛脫落，卻依舊在找尋母袋鼩交配，甚至死在母袋鼩身上。

澳洲昆士蘭省目前有2個銀頭闊腳袋鼩的棲地，1的黑尾闊腳袋鼩的棲地，袋鼩總量少於250隻，科學家們的當務之急是要增加牠們的食物來源，因此貝克爾與其團隊正尋覓其他適合這2種袋鼩生活的地方，希望能拯救牠們。