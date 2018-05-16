歐盟隱私新規即將上路 影響可能擴及全球

2018-05-16 00:18

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）保護歐洲民眾個人資料的隱私新規則即將在25日上路，不只歐洲企業，美國和中國在內的各國企業已陸續採取行動因應，影響範圍更可能擴及全球消費者。

法新社報導，儘管歐盟只要求全球所有企業在處理歐洲民眾個資時，遵守這項通用資料保護規則（GDPR）；但專家指出，實務上有些企業可能不得不將這項保護措施的適用範圍，擴展至所有用戶。

臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram（IG）和Airbnb等美國主要社群網站已開始通知歐洲用戶，他們修改了使用條款，以符合歐盟新規定。

按照GDPR，企業徵求用戶同意使用個資時，必須以「明確、充分告知和不含糊」的方式「獲得」同意。

臉書最近已開始詢問歐洲用戶，是否同意讓臉書使用他們的個資，以提供和他們更相關的廣告，或是用於臉部辨識功能。目前尚不清楚，哪些美國企業會讓GDPR適用於所有用戶，或是只適用於歐洲用戶。

臉書捲入劍橋分析公司（Cambridge Analytica）為政治目的使用用戶個資的危機，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）4月告訴記者：「我們有意讓所有控制和設定方式適用於全球，而不只限歐洲。」但他說，適用規格很可能不會完全相同。

國際隱私權專家協會（International Association of Privacy Professionals）內容部主管菲弗（Sam Pfeifle）認為，一些美國企業別無選擇，只能讓歐洲的保護措施擴及所有用戶。

他說：「對部分企業而言，要分辨客戶來自哪個地區或隔離資料，非常困難。且要讓這些行動付出的代價值得，或許太過困難。」

菲弗指出，有的公司把這個實務上的考量轉為行銷優點，他們告訴美國用戶，他們提供的是歐洲等級的隱私保護。

其他公司則採取完全相反做法，他們決定寧可完全捨棄歐洲用戶，而不必為了符合GDPR而大費功夫。

在隱私權問題較不敏感的中國，歐盟的GDPR無疑將被視為限制而非宣傳的優點。

在一間中國主要網路公司工作的一名歐洲人士說：「針對我們的歐洲客戶，我們當然將遵守GDPR。」至於這類隱私保護何時擴及中國用戶，很可能等到以後再說。