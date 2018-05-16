戰鬥民族剪綵！ 普廷開大卡車啟用克里米亞大橋

俄羅斯總統普廷今（15）日啟用連接俄國和克里米亞半島的跨海大橋，親自駕駛大卡車穿越「克里米亞大橋」。（路透）

2018-05-16 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族超狂通車典禮！俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（15）日啟用連接俄國和克里米亞半島的跨海大橋，親自駕駛大卡車穿越「克里米亞大橋」（Crimean Bridge），這座橋通車也引發烏克蘭強烈批評。

綜合外媒報導，根據俄國國營電視台顯示，身穿牛仔褲和黑色休閒夾克的普廷坐上一輛橘色大卡車，親自駕駛車輛穿越長達19公里的「克里米亞大橋」，這座俄國、歐洲最長大橋，連結了俄國南部的克拉斯諾達爾（Krasnodar）和克里米亞的克赤（Kerch）。

普廷在駕車抵達克里米亞後，告訴建築工人「這是歷史性的一天」，他說，在過去的歷史中，包括在沙皇統治期間，人們也夢想著建造這座橋；他感謝工人所付出的努力，讓「這個奇蹟發生了！」

俄國末代沙皇尼古拉二世最先提出要建造類似大橋，但受到第1次世界大戰影響而未果。前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）也在1930年代嘗試但失敗，二戰期間，佔領當地的納粹政府也曾試圖造橋，但最後也放棄了。

俄國在2014年併吞克里米亞後，並未被烏克蘭和大多數國家承認，烏克蘭總理格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）今日指出，建造「克里米亞大橋」是無視國際法；法國也對此予以譴責；歐盟指出，這座橋是「又一次侵犯了烏克蘭主權和領土。」

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