杜特蒂：習近平不會坐視我被推翻

2018-05-15 23:46

〔中央社〕菲律賓社群媒體上週有貼文稱總統是偽政府，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在呂宋島東部登上軍艦時說，中國國家主席習近平承諾，不會坐視他被推翻。

杜特蒂今天在奧羅拉省（Aurora）登上「南納卯號」（BRP Davao del Sur）軍艦，歡送一批準備到「菲律賓高地」（Philippine Rise）海域進行1個月海洋研究的菲國研究員。

菲國GMA新聞網報導，杜特蒂在發表演講時說：「習近平的保證令人鼓舞…他說，我們不會容許你被推翻。我是民選領袖，這是很正當的聲明。」

杜特蒂上任後，一改前政府拉攏美國與日本對抗中國的作法，改走「親中遠美」路線，為修補菲律賓與中國的關係，擱置了南海爭議。

5月7日，名為Steve Dissident的臉書（Facebook）網頁出現一則號稱由菲國「南軍區」（Southern Command）官員發布的宣言，內容指稱南軍區官兵已撤回對「杜特蒂先生之偽政府」的支持，並呼籲其他軍區的弟兄加入他們的行列。

菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez）否認軍心動搖，並說明「南軍區」早於2006年解散，改設西民答那峨軍區（Western Mindanao Command）。

加維斯說：「由此可見，這份宣言是假的。軍隊士氣高昂，因為杜特蒂總統相當照顧軍人，我相信不會有軍人撤離對總統的支持。」

杜特蒂多次公開表示，如果他有什麼三長兩短，就是美國中央情報局（CIA）動的手腳。