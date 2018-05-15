吃速食也可以很健康？川普律師揭密川普都這樣吃漢堡...

川普的私人律師近日向媒體透露川普吃漢堡的細節，以及如何做到吃漢堡也吃得健康。（圖翻攝自川普Instagram）

2018-05-15 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統愛吃速食是眾所周知的事，川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）近日向媒體透露川普吃漢堡的細節，以及如何做到吃漢堡也吃得健康。

綜合媒體報導，美國總統川普的律師朱利安尼，近日向媒體透露，美國總統為了在享用速食之餘仍保持健康，在吃漢堡時只會吃半邊麵包。過去川普在接受媒體訪問時，也曾表示他吃披薩都只吃料、不吃餅皮。

不過也曾有報導指出，美國總統川普吃漢堡的時候根本不吃麵包，川普競選總統時期的競選經理科瑞．李萬度斯基（Corey Lewandowski）指出，川普通常會點2個麥當勞大麥克漢堡、2個魚堡與1杯巧克力奶昔，但是在吃漢堡時，會把漢堡麵包全部挑走。

川普認為不把麵包吃光的飲食方式比較健康，白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）今年1月曾表示川普儘管非常愛吃速食，但身體仍然相當健康，不過還是建議川普改善飲食，並且減重10至15磅。傑克森說，假如川普提早20年改善他的飲食，那他會有機會活到200歲。