馬克思一頁手稿將在北京拍賣 估價近500萬起跳

2018-05-15 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕德國社會學家馬克思（Karl Marx）影響遍及全球，尤其在中國更備受中共推崇，他的《倫敦筆記》手稿有一頁本月21日將於北京拍賣，目前估價為人民幣100萬至120萬元（約台幣470萬至565萬元）。

「中國新聞網」報導，今年適逢馬克思200周年冥誕，馬克思《倫敦筆記》手稿首度現身中國拍賣場，這一頁真跡是由中國商人馮侖收藏，早年輾轉經英國、德國到日本，後來台灣收藏家徐宗懋（筆名秦風）從日本藏家手中購得，10年前才由馮侖買下。

手稿主體為英文，也夾雜了德文，摘錄、分析英國銀行家、經濟學家吉爾巴特（James William Gilbart）的著作《銀行實用業務概論》（A practical treatise on banking）。馬克思在撰寫《資本論》第3卷時，將這本書列為重要參考文獻，加以引述分析。

據悉，馬克思在1850至1853年期間，在倫敦留下了24本經濟學研究筆記，其中就包括《倫敦筆記》，但《倫敦筆記》目前尚未完全出版，原始手稿主要收藏在德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹的檔案館中。

馬克思《倫敦筆記》手稿一頁估價約100萬至120萬人民幣，19至20日將與馮侖的另一件藏品，馬克思主義的創始人之一、德國哲學家恩格斯（Friedrich Engels）的手稿一頁在北京預展，21日晚間拍賣。